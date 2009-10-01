Только Тимошенко может составить конкуренцию Януковичу?

Представители волынской интеллигенции призывают всех политиков демократического лагеря поддержать кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на будущих президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение на специальной пресс-конференции в Луцке 1 октября озвучил председатель краевого общества Святого Апостола Андрея Первозванного, почетный гражданин Волыни Андрей БОНДАРЧУК.

Документ подписали более двадцати общественных деятелей региона, среди которых: заслуженный работник образования Украины, профессор Анатолий ФЕДОСОВ, главный редактор издания «Волынская универсальная энциклопедия» Анатолий ЯКУБЮК, народный артист Украины Александр ЯКИМЧУК, председатель Волынской организации Национального союза кинематографистов Украины Борис РЕВЕНКО, тренер сборной Украины по тяжелой атлетике Николай АВРАМЕНКО, народный артист Украины Василий ЧЕПЕЛЮК, лауреат Шевченковской премии Василий СЛАПЧУК, председатель Волынской организации Национального союза журналистов Михаил САВЧАК, народный художник Украины Татьяна ГАЛЬКУН, директор Музея Волынской иконы Татьяна ЕЛИСЕЕВА, руководитель Государственного академического Волынского народного хора Александр СТАДНИК и другие деятели науки и искусства.

Как сообщал УНИАН, накануне представители львовской интеллигенции также призывали политиков демократического лагеря отказаться от баллотирования в Президенты в пользу премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Председатель Конгресса украинской интеллигенции Львовской области, академик НАНУ Степан ПАВЛЮК отметил, что украинский народ опять должен сделать сложный выбор перед президентскими выборами. Украинские демократические силы сегодня разделены, что угрожает приходу антиукраинских политиков, поэтому, по его словам, нужно мобилизовать демократических политиков. В обращении отмечается, что единственным человеком, который может составить на выборах достойную конкуренцию лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, является Ю.ТИМОШЕНКО. «Последние годы были очень сложными. В том, что произошло, виновны мы все, но нужно вынести урок. Лидерство Ю.ТИМОШЕНКО не может вызывать сомнений. Она может составить настоящую конкуренцию В.ЯНУКОВИЧУ», - говорится в обращении интеллигенции.