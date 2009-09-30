Ющенко: до выборов изменений в Конституции не будет

До президентских выборов изменения в Конституцию Украины внесены не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

В то же время он подчеркнул, что именно до президентских выборов необходимо, чтобы все политики выразили свою позицию по поводу того, как должна реформироваться и развиваться страна. Глава государства отметил, что необходимо сформировать такие изменения в Конституцию, которые бы позволили стране независимо от фамилий будущего Президента, премьер-министра и тому подобное развиваться прогнозировано и стабильно.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня нужна серьезная дискуссия относительно перспектив украинской нации. Дискуссия, как справиться с политической нестабильностью, которая отбирает будущее государства.

В.ЮЩЕНКО рассказал о своих предложениях к Основному закону , которые он вынес на всенародное обсуждение.

Говоря о необходимости конституционных изменений, Президент подчеркнул, что “не гоже нации сидеть на паперти церкви и просить у кого-то, чтобы он отменил депутатскую неприкосновенность”. При этом Президент выразил непонимание, почему в Украине фактически создана некая каста.

Он призвал всех украинцев включиться в работу над реформированием Конституции. “Это ваш гражданский долг”, - сказал он, обращаясь к украинцам.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его вариант конституционных изменений, возможно, не является идеальным документом, но В.ЮЩЕНКО считает, что он может стать основой для “базового национального документа”, принятого на основе всенародного обсуждения. “Будет большая ошибка нации, если мы не поймем причинно-следственной связи: то, что мы имеем сегодня - усталость от власти, от ее неэффективности, ее постоянных блокирований, взаимных блокирований и противоречий - это не проблема отношений людей, это борьба философий, это борьба двух разных идеологий”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

“Если нация проиграет всенародное обсуждение – если они не будут приняты через восемь месяцев, через год - эта нация проиграет самое главное - свою перспективу, свое демократическое будущее”, - сказал Президент. Он подчеркнул, что украинцы должны сами разрабатывать механизмы жизни страны, и уже потом поручать политикам воплощать их в жизнь.