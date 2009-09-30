Ющенко: Россия не выдает "диоксионовых отравителей"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Генеральная прокуратура планирует в который раз обратиться к Российской Федерации относительно выдачи людей, причастных к его отравлению в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня во время пресс-конференции.

“Генпрокуратура еще раз обратится для завершения уже дела по факту отравление кандидата ЮЩЕНКО в 2004 году”, - сказал он, добавив, что “мы подошли к тому моменту, когда люди, которые это сделали, должны предстать перед национальной судебной системой”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что трое лиц, которые приглашали его к себе в день отравления и угощали, сегодня являются гражданами России и в настоящее время находятся в Москве.

Президент заметил, что Генпрокуратура обращалась к РФ еще когда эти люди были гражданами Украины и просила передать их Украине в соответствии с межгосударственным соглашением о содействии в расследовании уголовных дел. “К сожалению, позитивного действия мы не получили. Вместе с ними там еще полтора десятка тех людей, которые нужны по другим делам украинским стражам порядка”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, еще раньше В.ЮЩЕНКО заявлял, что расследование дела о его отравлении завершено, однако тормозится со стороны России, где скрываются организаторы отравления.

"Расследование завершено, прокуратура привлекла около 1000 свидетелей. Я сам несколько раз ходил в Генпрокуратуру давать показания", - сказал В.Ющенко.

"Люди, которые непосредственно организовали мое отравление, находятся уже четыре года в Москве. Я трижды обращался к Президенту России и просил, чтобы их допросили украинские следователи. Следователи готовы провести допрос в нашем посольстве в Москве", - заявил В.ЮЩЕНКО.

"К подозреваемым относятся бывший заместитель председателя СБУ, повар и человек из обслуживания. Эти все люди находятся в Москве", - утверждает Президент.