Секретариат Президента обжаловал приостановку 16 указов Ющенко
21:20, 30 сентября 2009Политика
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Об этом сообщила Вера Ульянченко
Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда Киева о приостановлении 16-ти кадровых указов главы государства Виктора ЮЩЕНКО.
Об этом заявила руководитель Секретариата Вера УЛЬЯНЧЕНКО, передает “5 канал”.
Речь идет, в частности, о назначении председателей Киевской и Кировоградской обладминистраций Виктора ВАКАРАША и Владимира МОВЧАНА, а также 14-ти руководителей районных государственный администраций.
С иском в суд обратился Кабинет министров, который утверждают, что кадровые решения принимались без представления правительства, как это предусмотрено законом.
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