Секретариат Президента обжаловал приостановку 16 указов Ющенко

Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда Киева о приостановлении 16-ти кадровых указов главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом заявила руководитель Секретариата Вера УЛЬЯНЧЕНКО, передает “5 канал”.

Речь идет, в частности, о назначении председателей Киевской и Кировоградской обладминистраций Виктора ВАКАРАША и Владимира МОВЧАНА, а также 14-ти руководителей районных государственный администраций.

С иском в суд обратился Кабинет министров, который утверждают, что кадровые решения принимались без представления правительства, как это предусмотрено законом.