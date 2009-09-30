Ющенко сказал для Тимошенко, сколько учат работе на асфальтоукладчике

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства и Верховной Рады радикально пересмотреть подходы к финансированию Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не буду подписывать бюджет, задекларированный правительством на 2010 год, который предусматривает финансирование армии в размере 8,3 млрд. грн. Это бюджет развала Вооруженных сил Украины», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что уже выразил свою позицию по данному вопросу премьер-министру и также сообщит ее народным депутатам, по его словам, «так называемому большинству».

«Это не бюджет Вооруженных сил Украины как независимого государства. Это - дискриминация солдат, офицеров и оборонной функции государства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что требует от премьер-министра и парламента радикально пересмотреть подходы к финансированию армии.

В.ЮЩЕНКО привел пример, что в 2009 году украинский военный летчик имеет налет только 4,7 часов (средний норматив в странах НАТО 120 часов в год – УНИАН).

«Мне кажется, что на асфальтоукладчике, там, где есть только три рычага: вперед, назад и стоп – там, кажется, учат 25 часов человека, которого хотят посадить за асфальтоукладчик», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент критически отметил, что такая правительственная политика в сфере национальной безопасности и обороны не направлена на отстаивание украинской независимости.

«Я идеологически не могу с этим согласиться. Не то время, чтобы не обращать внимание на военных, поскольку это будет большой ошибкой», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября во время общественного обсуждения проекта государственного бюджета на 2010 год премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство в 2010 году увеличивает финансирование сфер обороны и безопасности до 38,7 млрд. грн. против 35,2 млрд. грн. в 2009 году.

Вместе с тем, эксперт Института международных отношений Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Александр ПАЛИЙ сообщил, что на финансирование Вооруженных сил Украины в 2010 году правительство запланировало только 8 млрд. 279 млн. 100 грн. по общему фонду, по специальному фонду в бюджете ВСУ предусмотрено 4,756 млрд. грн., заработать которые Минобороны должно самостоятельно.