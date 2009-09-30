Пукач сказал, что к убийству Гонгадзе причастен нардеп-регионал?

Нардеп-самооборонец Юрий Гримчак, ссылаясь на данные источников в Генпрокуратуре, утверждает, что задержанный в июле бывший генерал «наружки» Алексей Пукач дал показания, которые “подтверждают причастность бывшего первого заместителя Министра внутренних дел Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Николая Джиги к подготовке и организации расправы над журналистом Георгием Гонгадзе”. Такое заявление нардепа распространила пресс-служба Народной самообороны. (Напомним, что на данный момент Николай Джига является народным депутатом Верховной Рады во фракции Партии регионов)

«Фактически Пукач подтвердил, что был лишь одним из исполнителей заказного убийства, в организации которого непосредственное участие принимал нынешний народный депутат от Партии регионов Джига», - заявил Гримчак.

К этому нардеп-самооборонец добавил, что «если бы наша Генеральная прокуратура вместе с президентом Украины проявили хоть немного принципиальности и последовательности, то в ближайшие дни парламент рассматривал бы не фальсифицированные отчеты, а конкретное представление Генпрокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата Украины».