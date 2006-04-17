Разработан тренажер, моделирующий аварию на Чернобыльской АЭС

В РНЦ Курчатовский институт разработан тренажер, моделирующий аварийную ситуацию, произошедшую на Чернобыльской АЭС, сообщил член-корреспондент РАН Виктор Сидоренко в понедельник на круглом столе "Курчатовцы и Чернобыль".

По его словам, тренажер предназначен для отработки навыков операторов АЭС, использующих энергоблоки модели РБМК. Сидоренко напомнил, что в России сейчас работает три станции этой модификации.

"Даже зная, как будут развиваться события, операторы только в одном из трех случаев смогли предотвратить смоделированную аварию", - отметил Сидоренко.

Он отметил, что ситуация, возникшая на четвертом блоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, была уникальной по сложности. Тренажер позволяет операторам подготовиться к возможным нештатным ситуациям на блоках РБМК, сказал Сидоренко.

При этом он отметил, что после чернобыльской аварии конструкция этих энергоблоков была модернизирована, а уровень защиты значительно повышен.

РИА "Новости"