Наша Украина: “То, что делает сейчас БЮТ – это только борьба за должности”

Сотрудничество “Нашей Украины” на данном этапе с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ абсолютно возможно и реально, заявляет представитель фракции “Наша Украина” в Киевсовете Александр СОТНИКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народный Союз Наша Украина", по его словам, “конфигурация Киевсовета – вернее, конфигурация ее большинства и оппозиции - будет зависеть от того, как мы будем работать и выполнять те программы, какие мы предлагали киевлянам во время выборов”.

“А то, что делает сейчас БЮТ – это только борьба за должности, и ничего больше. Не было и нет сейчас оснований заявлять БЮТ о создании каких-либо коалиций в Киевсовете”, – считает А.СОТНИКОВ. - Тем более, когда ведутся переговоры о создании коалиции в Верховной Раде”.

“Я уверен, что организаторского таланта ЧЕРНОВЕЦКОМУ хватит, чтобы создать в Киевсовете такое большинство, которое бы взялось за оперативное принятие необходимых для киевлян решений”, - заявил А.СОТНИКОВ.

“Относительно оппозиции... Если мэр не будет выполнять взятых на себя обязательств – все может быть, и “Наша Украина” в таком случае также может быть в оппозиции. Однако я уверен, что на данном этапе наше тесное сотрудничество с ЧЕРНОВЕЦКИМ абсолютно возможно и реально. Тем более, что он демонстрирует открытость, желание и стремление выполнить все обещания, которые он дал киевлянам, - отметил депутат Киевсовета.

“Хотя, честно говоря, я не верю, что представители фракции БЮТ войдут в Киевсовете в большинство. А вот ПОРА-ПРП – вполне возможно. Я уверен, что они поймут, что значит быть ответственными перед своими избирателями, и войдут в работоспособное и конструктивное большинство в столичном совете”, - сказал А.СОТНИКОВ.