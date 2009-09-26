Янукович думает, что конфликт в крымской ПР уже закончился

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что конфликт внутри крымской республиканской организации этой политической силы уже исчерпан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в Симферополе в эфире государственной телерадиокомпании “Крым”.

Комментируя ситуацию вокруг конфликта внутри крымской ячейки партии, в частности между народным депутатом Василием КИСЕЛЕВЫМ и председателем Верховной Рады Крыма Анатолием ГРИЦЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что этот конфликт был спровоцирован политическими оппонентами.

“Но есть человеческие эмоции, это если говорить о В.КИСЕЛЕВЕ”, - отметил лидер ПР.

По его убеждению, когда “искусственно создаются такие провокации, то борьба ведется не с КИСЕЛЕВЫМ и крымской организацией Партией регионов, а со мной лично”.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что подобные “провокативные действия” со стороны политических оппонентов имеют место не только в Крыму, но и во многих других регионах Украины.

“Это психологическая атака. Наши оппоненты наверное потирают руки, что мы между собой разругаемся, разочаруем крымчан, и они начнут поддерживать Юлию ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул лидер ПР и выразил уверенность. что политические оппоненты его политсилы получат достойный ответ от избирателей Крыма на президентских выборах.

“Партийная организация здорова, никакого внутреннего конфликта нет, партия едина”, - заверил крымчан В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за «нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава» и отозвать В.КИСЕЛЬОВА из членов политсовета ПР.

16 сентября А.ГРИЦЕНКО заявил, что полностью поддерживает это решение и что В.КИСЕЛЕВА давно нужно было исключить из Партии регионов, поскольку он нанес огромный вред рейтинга Партии регионов и лично лидеру партии В.ЯНУКОВИЧУ.

«Если бы Партия регионов освободилась от этого человека еще три года назад, была бы полностью другая общественно-политическая ситуация в Крыму. Не было бы того, что происходит сегодня », – убежден председатель парламента автономии и заявил, что его оппоненты из числа депутатов крымского парламента действуют «под непосредственным руководством КИСЕЛЕВА».

17 сентября В.КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. При этом он не намеревается по собственной инициативе оставлять фракцию «регионалов» в ВР. « Если они меня исключат из фракции - это их воля. Сам я из фракции не пойду, поскольку согласно с законом я потеряю депутатский мандат. Я этой глупости не сделаю, такого подарка я никому не дам», - сказал парламентарий.

В.КИСЕЛЕВ также заявил, что В.ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету».