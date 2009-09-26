Янукович думает, что конфликт в крымской ПР уже закончился
"Это психологическая атака"
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что конфликт внутри крымской республиканской организации этой политической силы уже исчерпан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в Симферополе в эфире государственной телерадиокомпании “Крым”.
Комментируя ситуацию вокруг конфликта внутри крымской ячейки партии, в частности между народным депутатом Василием КИСЕЛЕВЫМ и председателем Верховной Рады Крыма Анатолием ГРИЦЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что этот конфликт был спровоцирован политическими оппонентами.
“Но есть человеческие эмоции, это если говорить о В.КИСЕЛЕВЕ”, - отметил лидер ПР.
По его убеждению, когда “искусственно создаются такие провокации, то борьба ведется не с КИСЕЛЕВЫМ и крымской организацией Партией регионов, а со мной лично”.
В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что подобные “провокативные действия” со стороны политических оппонентов имеют место не только в Крыму, но и во многих других регионах Украины.
“Это психологическая атака. Наши оппоненты наверное потирают руки, что мы между собой разругаемся, разочаруем крымчан, и они начнут поддерживать Юлию ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул лидер ПР и выразил уверенность. что политические оппоненты его политсилы получат достойный ответ от избирателей Крыма на президентских выборах.
“Партийная организация здорова, никакого внутреннего конфликта нет, партия едина”, - заверил крымчан В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, 15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за «нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава» и отозвать В.КИСЕЛЬОВА из членов политсовета ПР.
16 сентября А.ГРИЦЕНКО заявил, что полностью поддерживает это решение и что В.КИСЕЛЕВА давно нужно было исключить из Партии регионов, поскольку он нанес огромный вред рейтинга Партии регионов и лично лидеру партии В.ЯНУКОВИЧУ.
«Если бы Партия регионов освободилась от этого человека еще три года назад, была бы полностью другая общественно-политическая ситуация в Крыму. Не было бы того, что происходит сегодня », – убежден председатель парламента автономии и заявил, что его оппоненты из числа депутатов крымского парламента действуют «под непосредственным руководством КИСЕЛЕВА».
17 сентября В.КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. При этом он не намеревается по собственной инициативе оставлять фракцию «регионалов» в ВР. « Если они меня исключат из фракции - это их воля. Сам я из фракции не пойду, поскольку согласно с законом я потеряю депутатский мандат. Я этой глупости не сделаю, такого подарка я никому не дам», - сказал парламентарий.
В.КИСЕЛЕВ также заявил, что В.ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету».