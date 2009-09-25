У Ющенко назвали причины того, что Нафтогаз оказался по уши в долгах

Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ убежден, что причиной осложнения финансовой ситуации в НАК «Нафтогаз Украины», давшего повод говорить о возможности дефолта компании, является реализация долгосрочных газовых контрактов, подписанных НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года в результате договоренностей премьер-министров Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Эти контракты стали основным формальным фактором, повлиявшим на увеличение долговых обязательств НАК. Вторым фактором можно считать нежелание правительства реформировать газовый сектор. В результате этого финансовый разрыв (в балансе НАК – УНИАН) нарастает, а не сокращается», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Кроме того, он подчеркнул, что в результате реализации газовых контрактов от 19 января т.г. у каждого украинца в течение этого года было фактически украдено 1 тыс. грн., а размер долга на каждого жителя страны увеличился на такую же сумму.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в результате популистской политики правительства, проявленной, в частности, при подписании газовых контрактов, страдает не только НАК «Нафтогаз Украины», но и имидж Украины, поскольку ухудшение финансовой ситуации НАК приводит к снижению рейтингов страны.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» не в состоянии в срок – до 30 сентября т.г. – погасить еврооблигации, выпущенные в 2004 году в объеме 500 млн. долл.

24 сентября НАК объявила условия запланированной реструктуризации внешней задолженности компании. Компания пригласила владельцев евробондов на сумму 500 млн. долл. согласиться обменять 100% их ценные бумаги на новый бонд, также с деноминацией в долларах, с купоном в 9,5% и преимуществом подкрепления суверенной гарантией Украины, со сроком выплаты по этому обязательству в сентябре 2014 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.