Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не исключает проведения досрочных парламентских выборов в Украине.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ» (№228 от 18.12.2006г.).

«Да, возможен и 2007, и 2008 годы. Если продолжится та конфронтация, то непонимание между ветвями власти, которое есть сегодня, то возможны разные варианты», - сказал, в частности, В.БАЛОГА.

В то же время относительно каких-то правовых оснований для проведения досрочных выборов, В.БАЛОГА сказал, что на сегодня он их не видит: «Сегодня – нет, а завтра будет видно. Основания могут появиться... И, в конце концов, не исключено, что инициатива роспуска может исходить от самого парламента», - добавил он.

Что касается о возможном переизбрании киевского мэра, В.БАЛОГА подчеркнул: «Пока нет оснований для досрочных выборов мэра! Основание может быть только одно – желание действующего мэра уйти в отставку».

«Кто мог такое выдумать, что есть основания? Как только несколько бабушек выйдут где-то помахать красной тряпкой, так сразу надо горсовет распускать и мэра в отставку отправлять?», - добавил В.БАЛОГА.

На вопрос о сборе подписей киевлян для проведения соответствующего референдума глава Секретариата отметил: «Референдум не имеет прямого действия. И на уровне города эта норма тоже существует. Это все пустые разговоры, не более того».

В то же время он признал, что ситуация в Киевском горсовете «тревожная».