Кремль не поддержит ни Тимошенко, ни Януковича?

Российское руководство не будет делать ставку ни на одного из кандидатов в Президенты Украины, в том числе и фаворитов, и не будет поддерживать ни действующего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, ни лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции на тему: “Украинские выборы. Российский фактор” высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор НЕБОЖЕНКО.

По его словам, на В.ЯНУКОВИЧА “не ставят потому, что не доверяют”, и переговорный процесс с ним, по информации эксперта, вообще не проходит.

“Он (В.ЯНУКОВИЧ - УНИАН) соглашается на любые условия, что беспокоит очень подозрительного В.ПУТИНА (Владимир ПУТИН – премьер-министр России). Он боится, что как только В.ЯНУКОВИЧ станет Президентом, обманет его раньше, чем Москва это осознает. Геополитически это будет выглядеть так: Президент В.ЯНУКОВИЧ будет собираться в Москву, а очутится в Вашингтоне", - отметил эксперт.

Он считает, что также может поступить и Ю.ТИМОШЕНКО. "Она прагматик, и они прекрасно понимают, что рассчитывать на нее нельзя”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Именно поэтому, допускает политолог, российское руководство будет действовать “цивилизовано, по-европейски” и будет делать ставку на того, кто победит.

"Москва будет работать с новым Президентом намного скорее, чем этот человек примет инаугурацию, что создаст ему очень тяжелые условия”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО, отметив, что, в первую очередь, это будет касаться вопросов поставок и транспортировки российского газа.