Карпачева: почти 6 миллионов украинцев оказались за чертой бедности

Уполномоченный по правам человека Нина КАРПАЧЁВА считает, что противостояние во власти несет прямую угрозу конституционному праву избирателя на свободное волеизъявление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, об этом она сказала на встрече с делегацией Ассоциации бывших членов Европарламента в составе 24 человек, которые с 19 до 27 сентября находятся в Украине по приглашению общественной организации народных депутатов Украины "Депутатский клуб "Парламент".

Н.КАРПАЧЁВА отметила, что во властном противостоянии находится прямая угроза конституционному праву избирателя на свободное волеизъявление, поскольку это не просто конфликт между ветвями власти. По убеждению Омбудсмана, он влияет на законотворческую деятельность и на конституционный процесс. Она отметила, что Президент, премьер-министр и оппозиция имеют свои проекты Конституции.

"Моя позиция проста - нужно научиться выполнять действующую Конституцию, научиться жить по ней, а не впопыхах вносить изменения в нее в угоду политической конъюнктуре", – сказала Н.КАРПАЧЁВА.

Кроме того, она акцентировала внимание на угрозах правам и свободам человека, которые несет с собой обострение социально-экономического и продовольственного кризиса как в мире, так и в Украине. Она отметила, что от бедности, которая делает невозможной реализацию любых прав человека, страдают свыше 70% украинцев, исходя из критериев ООН для развитых стран. Также, по ее словам, не отвечает прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному госбюджетом Украины 2009 года (669 грн., или 56,8 евро), минимальный уровень заработной платы большинства граждан нашей страны: он составляет 625 грн., или 53 евро. Фактический же прожиточный минимум по ценам июля 2009 года для трудоспособных лиц достиг 896 грн.: следовательно, утвержденный норматив значительно ниже, чем должен быть.

Ссылаясь на данные независимых экспертов, Н.КАРПАЧЁВА также отметила, что уровень инфляции в Украине сегодня почти 20%. По нему Украина занимает первое место среди стран мира.

По мнению Уполномоченного по правам человека, “либеральная политика довела Украину до состояния стран периферийного капитализма”. По ее словам, 3 миллиона украинцев с начала нынешнего кризиса стали безработными. Почти 6 миллионов очутились за чертой бедности. За пределами Украины продолжают искать работу по меньшей мере 5-7 миллионов наших соотечественников, а это каждый четвертый трудоспособный украинец в возрасте от 25 до 45 лет.