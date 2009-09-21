Ехануров – Вакарашу: У Вас в Секретариате есть куратор посильнее

Заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ представил административно-хозяйственному активу Киевской области нового руководителя Киевской областной государственной администрации Виктора ВАКАРАША. (Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о назначении ВАКАРАША Виктора Михайловича главой Киевской областной государственной администрации).

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Ехануров охарактеризовал нового руководителя столичной области как «хозяйственника, который получал звездочки на свои погоны одну за другой, а не все и сразу» (до своего назначения, с 2006 года В.Вакараш работал первым заместителем главы Киевской ОГА, а после того, как Вера УЛЬЯНЧЕНКО была назначена главой Секретариата Президента Украины, исполнял обязанности главы ОГА).

Ю.Ехануров отметил, что предвыборная борьба не должна помешать полноценной подготовке до зимы, а также критически охарактеризовал подготовленный правительством проект Государственного бюджета на 2010 год. Ю.Ехануров назвал проект «халтурой, которая не может быть принята ни при каких обстоятельствах, и тем более опасно, если такая несерьезная вещь все же станет бюджетом в результате политических договоренностей». (Как сообщал УНИАН, В.Ульянченко допустила, что, «возможно, по договоренности двух мегафракций бюджет будет принят. Он выгоден тем двум фракциям, которые давно сотрудничают и демонстрируют в таких вопросах общую позицию»).

«Этот бюджет разделит вас, кто сидит сейчас в этом зале, пополам, – сказал Ю.Ехануров, обращаясь к главам райгосадминистраций, городов областного значения и депутатов областного Совета, которые были приглашены на представление нового главы ОГА. – Да, выигрывают сельские советы и города, но районам не на что финансировать больницы, школы и дороги. Такие эксперименты на людях проводить нельзя».

Обещая личную поддержку новому главе, Ю.Ехануров, отметил в шутку: «У вас в Секретариате есть куратор посильнее, чем я.»