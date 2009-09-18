Ющенко назначил губернатора Киевской области
Кандидатура Тимошенко не прошла
|Виктор Вакараш
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Как сообщал УНИАН, должность председателя Киевской ОГА оставалась вакантной после назначения Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента 19 мая.
20 июня источник в правительстве сообщил УНИАН, что между премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и В.УЛЬЯНЧЕНКО согласована кандидатура В.ВАКАРАША на должность губернатора Киевской области.
В то же время 22 июля Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство предложило Президенту назначить на должность губернатора Киевской области мэра города Украинка (Киевская обл.) Павла КОЗЫРЕВА.
Справка. Вакараш Виктор Михайлович - родился 8 сентября 1957 года в селе Новая Синжерея Лазовского району Молдавской ССР.
В 1985 году закончил Киевский институт народного хозяйства им. Д.С. Коротченко по специальности планирование народного хозяйства, а в 2003-м - Украинскую Академию государственного управления при Президенте Украины - магистр государственного управления.
Трудовую деятельность начал в 1975 году токарем на сахарном комбинате. В 1975-1981 году служил в рядах Советской армии и учился в военном заведении. В 1981-1989 годах работал на инженерных и руководящих должностях в аппарате Министерства строительства Украины.
С сентября 1989 года по апрель 2005 года - заместитель и первый заместитель председателя Радянского и Шевченковской районных в г. Киеве государственных администраций, а с апреля 2005 года начальник Главного управления жилищного хозяйства Киевской городской государственной администрации.
В июле 2006 года назначен на должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации.
Депутат Шевченковского районного в г. Киеве совета. Заслуженный строитель Украины.