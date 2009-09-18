Ющенко назначил губернатора Киевской области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 758/2009 назначил Виктора ВАКАРАША председателем Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, должность председателя Киевской ОГА оставалась вакантной после назначения Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента 19 мая.

20 июня источник в правительстве сообщил УНИАН, что между премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и В.УЛЬЯНЧЕНКО согласована кандидатура В.ВАКАРАША на должность губернатора Киевской области.

В то же время 22 июля Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство предложило Президенту назначить на должность губернатора Киевской области мэра города Украинка (Киевская обл.) Павла КОЗЫРЕВА.

Справка. Вакараш Виктор Михайлович - родился 8 сентября 1957 года в селе Новая Синжерея Лазовского району Молдавской ССР.

В 1985 году закончил Киевский институт народного хозяйства им. Д.С. Коротченко по специальности планирование народного хозяйства, а в 2003-м - Украинскую Академию государственного управления при Президенте Украины - магистр государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 1975 году токарем на сахарном комбинате. В 1975-1981 году служил в рядах Советской армии и учился в военном заведении. В 1981-1989 годах работал на инженерных и руководящих должностях в аппарате Министерства строительства Украины.

С сентября 1989 года по апрель 2005 года - заместитель и первый заместитель председателя Радянского и Шевченковской районных в г. Киеве государственных администраций, а с апреля 2005 года начальник Главного управления жилищного хозяйства Киевской городской государственной администрации.

В июле 2006 года назначен на должность первого заместителя главы Киевской областной государственной администрации.

Депутат Шевченковского районного в г. Киеве совета. Заслуженный строитель Украины.