Спецпредставитель Медведева рассказал о нелепой, идиотской ситуации

Для вывода украинско-российских отношений из тупика нужно вести диалог.

Об этом в интервью УНИАН заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил ШВЫДКОЙ.

«Я считаю, что нет патовой ситуации. С моей точки зрения, при том, что отношения России и Украины, безусловно, обременены большим количеством проблем (от Черноморского флота, газа - до отношения к некоторым историческим событиям, включая Великую Отечественную), тем не менее, я считаю, что тупик – это такая удобная формула, чтоб ничего не делать», - сказал М.ШВЫДКОЙ.

«Мы - соседи, и деваться нам друг от друга некуда. Это надо четко понимать. Я считаю, что даже жесткое послание Дмитрия МЕДВЕДЕВА и достаточно жесткий ответ Виктора ЮЩЕНКО – это скорее политические месиджи, которые имеют отношения к политикам, а не к народам. При всей моей любви к своему президенту и уважении к Президенту Украины, их образы не исчерпывают образы наших народов. В этом смысле у наших народов общая судьба – прошлое и будущее», - добавил он.

При этом он напомнил, что встречи руководителей двух стран не смотря на такую ситуацию проходят. В частности, в Польше Владимир ПУТИН встречался с Юлией ТИМОШЕНКО, где решались вопросы не только по газу, но и по совместному проекту АН-70.

М.ШВЫДКОЙ отметил, что если посмотреть на нынешнюю европейскую реальность, совершенно очевидно, что Украине, так или иначе, нужен российский рынок – это нужно для традиционных продуктов украинской экономики, украинского туризма, транзита и др. Другими словами, в очень многих отношениях Украине нужна Россия, добавил он.

«Я думаю и уверен, что и России нужна Украина, – это опять же вопросы транзита, опять же рынок сбыта продукции и интеллектуальных услуг», - сказал М.ШВЫДКОЙ. Например, Россия заинтересована в украинском культурном рынке также, как и Украина должна быть заинтересована в российском культурном рынке. Потому что сегодня ясно, что для украинских музыкантов (как филармонических, так и эстрадных), литераторов, кинематографистов русский рынок привлекателен хотя бы потому, что на него пускают, и он не так закрыт, как западный. «Считаю, надо начать разговаривать друг с другом не только на политическом уровне», - подчеркнул М.ШВЫДКОЙ.

Он отметил, что десять лет назад российская и польская интеллигенция, когда в отношениях было совсем худо, образовала инициативную группу. По его словам, первая встреча была посвящена простой инвентаризации проблем и сегодня Российско-польский форум – это вполне серьезная организация.

«Такого рода подходы к сложным ситуациям весьма эффективны. Очень многое, что происходит в общественном мнении и в головах людей в России и Украине, - глупо или даже пошло. Особенно, когда украинцы видят в русских врагов, а русские – в украинцах. Это нелепая, идиотская ситуация. Считаю, что надо собрать все возможные интеллектуальные ресурсы, сесть за один стол и начать разговаривать», - подчеркнул М.ШВЫДКОЙ.