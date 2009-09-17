Янукович хочет знать, как он наведет порядок после выборов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уже сегодня хочет услышать от членов возглавляемого им оппозиционного правительства о конкретных шагах по выведению страны из кризиса после прихода к власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое требование В.ЯНУКОВИЧ выдвинул, открывая выездное заседание оппозиционного правительства сегодня в Черкассах.

«Наш антикризисный центр должен не только анализировать ситуацию, но и делать все, чтобы у нас было общее виденье с нашим товаропроизводителем, как выходить из этого кризиса сразу после выборов», - выразил позицию своей политической силы В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь во время заседания к членам оппозиционного правительства, лидер Партии регионов высказал требование отработать и обнародовать уже сегодня первые конкретные шаги деятельности после того, как возглавляемая им политическая сила придет к власти.

«Как будем наводить порядок в стране, как вернуть страну в законное поле и как возродить экономику и регионы. Как защитить пенсионеров, малообеспеченные семьи, детей-сирот – это наш государственный долг», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.