КС «поломал» порядок назначения руководителей Национальных ТВ и радио

Конституционный Суд признал неконституционным назначение руководителей Национальной телекомпании Украины и Национальной радиокомпании Украины Президентом Украины по предоставлению Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение КС обнародовал сегодня на своем заседании.

Ранее 52 народных депутата обжаловали положение закона «О телевидении и радиовещании», которыми устанавливалось, что руководители НТКУ и НРКУ назначаются и освобождаются от должности Президентом по предоставлению Верховной Рады; кандидатуры на должности руководителей определяют и вносят во ВР общественные советы НТКУ и НРКУ; предложения об освобождении от должностей руководителей с соответствующим обоснованием готовят и вносят во ВР общественные советы НТКУ и НРКУ.

В своем решении Конституционный Суд отметил, что в Конституции Украины закреплен исключительный перечень должностей, при назначении и освобождении которых непосредственно принимают участие Президент и Верховная Рада, что свидетельствует о невозможности расширения на законодательном уровне этого перечня.

По решению КС, участие главы государства и органа законодательной власти в процедуре назначения на должности и освобождения от должностей руководителей НТКУ и НРКУ Конституцией не предусмотрено.

Исходя из этого, суд признал не соответствующими Конституции обжалованные положения закона о телевидении и радиовещании.

Также КС рекомендовал Верховной Раде Украины в законодательном порядке урегулировать вопрос о порядке формирования персонального состава общественных советов НТКУ и НРКУ.