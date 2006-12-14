Накануне визита в Украину Владимира Путина - круглый стол «РИА Новости» и УНИАН

15 декабря в 12-00 в УНИАН состоится совместный круглый стол Российского агентства международной информации «РИА Новости» и УНИАН, на тему: “Украина-Россия: 15 лет врозь или вместе?” на кануне визита в Украину Президента Российской Федерации Владимира Путина. Участники с российской стороны: историк Геннадий Бордюгов, глава Российского Союза молодежи Олег Рожнов, главный редактор «Московских новостей» Виталий Третьяков, ведущий программы "Судите сами" на Первом канале, Россия Максим Шевченко, политтехнолог Дмитрий Орлов;с украинской стороны: директор международных программ УНЦЭПИ Валерий Чалый, политолог Андрей Ермолаев, политолог, народный депутат Владимир Полохало, народный депутат Тарас Чорновил, советник Президента Тарас Стецькив, экс-министр по делам молодежи Юрий Павленко, глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова Андрей Шевченко (ул.. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.