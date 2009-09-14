Объявленный в розыск Марков нашелся в подмосковной клинике

Объявленный в розыск бывший депутат Одесского городского совета Игорь МАРКОВ находится на лечении в одной из подмосковных клиник. Об этом заявил сам И.МАРКОВ в интервью ИА «МОСТ-Одесса».

По его словам, он находится «на лечении в одной из подмосковных клиник. Мне было выдано направление на срочную госпитализацию в связи с тем, что на меня устроили охоту, и безопасней проходить курс лечения вне Украины».

При этом И.МАРКОВ считает, что уголовное дело, возбужденное в отношении него, сфабриковано: «… эти провокации, которые устраиваются против меня, не могут продолжаться долго. У людей задача - под любым поводом меня посадить и сделать так, чтобы я из тюрьмы не вышел. Если это не удалось сделать, все обвинения рушатся как карточный домик, потому что дело сфабриковано, и это будет предано огласке. И я думаю, в ближайшее время все рухнет».

Он также заявил, что владеет информацией о том, его хотят физически устранить: «… у нас есть такая информация. За это уплачены огромные деньги. Вы знаете, что наше страна пронизана коррупцией от низа до верха. И люди, которые понимают, что у власти им находиться 3-4 месяца, готовы сделать все».

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Управление Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области объявило в государственный розыск и завело соответствующее розыскное дело в отношении бывшего депутата Одесского городского совета И.МАРКОВА.

По данным МВД Украины, 2 сентября 2007 года в Одессе представители одной из политических партий провели санкционированный пикет в связи с установкой в городе памятника Екатерине ІІ. Во время этого мероприятия И.МАРКОВ совместно с другими неустановленными лицами пытался сорвать пикет и устроил драку. В результате этого инцидента нескольким участникам пикета были нанесены телесные повреждения.

В связи с этим прокурором Одесской области в отношении И.МАРКОВА было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Злостное хулиганство», предусматривающего лишение свободы до четырех лет.

Впоследствии, отметили в ДСО, по решению Генеральной прокуратуры это уголовное дело для проведения досудебного следствия было направлено в Следственное управление УМВД Украины в Николаевской области. Для проведения процессуальных действий, отметили в МВД, И.МАРКОВУ неоднократно посылались повестки о вызове к следователю. Однако подозреваемый эти вызовы игнорировал, утверждают представители правоохранительных органов.

В частности, напомнили в ДСО, к следователю он должен был прибыть и вчера, 10 сентября, однако не сделал этого без уважительных на то причин, ведь по месту жительства и в больнице Одесской области, где, как утверждал адвокат, И.МАРКОВ находился на стационарном лечении, депутата не было. Ввиду этого следователь вынес постановление об объявлении И.МАРКОВА в государственный розыск.

Информированный источник в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины сообщил агентству, что И.МАРКОВ около часа ночи 10 сентября пересек пешком линию государственной границы на украинско-молдавском контрольно-пропускном пункте «Удобное».