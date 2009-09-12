Эксперты: на фоне российской угрозы появится "уникальный политик"
События подтолкнули имперские настроения
Российская Федерация стала доминирующей геополитической угрозой для Украины, но возможность военного вмешательства РФ во внутренние дела нашей страны маловероятна.
Об этом в статье для еженедельника «Зеркало недели» отметили бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК.
«Фактор российской угрозы стал для Украины доминирующим. Не следует удивляться, что имперские аппетиты Москвы растут по мере ослабления способности Киева управлять государством», - отмечают В.ГОРБУЛИН и В.БАДРАК.
Они допускают, что последние изменения геополитической ситуации способствуют стимуляции имперских настроений в РФ.
«Если после неудачного «тузлинского тестирования» хозяева Кремля надолго угомонили свои амбиции, то успешный срыв 2008 года планов украинского похода в НАТО вместе с военной победой в Грузии создали предпосылки для дальнейшего наступления на Украину», - считают эксперты.
По их мнению, российские дипломаты добились значительных успехов в ослаблении геополитических гарантий Украине со стороны мирового сообщества.
«На данный момент Москва добилась официально подтвержденного отказа Брюсселя «оказывать Украине военную помощь и помощь в обеспечении безопасности», «уверенного» молчания Германии и Франции при вмешательстве в дела Украины. Как отмечалось, на очереди отступничество Соединенных Штатов, о чем свидетельствует изменение позиций даже в экспертном сообществе», - уверены В.ГОРБУЛИН и В.БАДРАК.
При этом они констатируют, что прямое использование военной силы является маловероятным, поскольку это не выгодно России.
«Изменение внешнеполитического курса в сторону РФ с сформированными вассальными настроениями новых украинских лидеров является для России значительно более выгодным результатом, чем физическое расчленение Украинского государства», - подчеркивают эксперты.
Они также допускают, что угроза силовых действий будет расти с приближением даты вывода Черноморского флота РФ с территории Украины: «Для государства уровень угрозы провокаций с дальнейшим применением военных формирований последовательно будет расти с приближением 2017 года с критической точкой в период следующих президентских выборов».
По их мнению, существует вероятность, что нагнетание напряженности между странами является сознательной манипуляцией со стороны РФ для поддержания пророссийского претендента на выборах в Украине.
«Нельзя исключать сугубо политического подтекста нагнетания обстановки и сознательного доведения ее к точке кипения - возможности начала военного конфликта в любой момент, - отмечают эксперты. - На фоне этого, когда нервное напряжение достигает предела, вдруг появляется уникальный политик, который неожиданно находит общий язык с российскими лидерами и, в результате, предотвращает войну».