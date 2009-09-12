Эксперты: на фоне российской угрозы появится "уникальный политик"

Российская Федерация стала доминирующей геополитической угрозой для Украины, но возможность военного вмешательства РФ во внутренние дела нашей страны маловероятна.

Об этом в статье для еженедельника «Зеркало недели» отметили бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК.

«Фактор российской угрозы стал для Украины доминирующим. Не следует удивляться, что имперские аппетиты Москвы растут по мере ослабления способности Киева управлять государством», - отмечают В.ГОРБУЛИН и В.БАДРАК.

Они допускают, что последние изменения геополитической ситуации способствуют стимуляции имперских настроений в РФ.

«Если после неудачного «тузлинского тестирования» хозяева Кремля надолго угомонили свои амбиции, то успешный срыв 2008 года планов украинского похода в НАТО вместе с военной победой в Грузии создали предпосылки для дальнейшего наступления на Украину», - считают эксперты.

По их мнению, российские дипломаты добились значительных успехов в ослаблении геополитических гарантий Украине со стороны мирового сообщества.

«На данный момент Москва добилась официально подтвержденного отказа Брюсселя «оказывать Украине военную помощь и помощь в обеспечении безопасности», «уверенного» молчания Германии и Франции при вмешательстве в дела Украины. Как отмечалось, на очереди отступничество Соединенных Штатов, о чем свидетельствует изменение позиций даже в экспертном сообществе», - уверены В.ГОРБУЛИН и В.БАДРАК.

При этом они констатируют, что прямое использование военной силы является маловероятным, поскольку это не выгодно России.

«Изменение внешнеполитического курса в сторону РФ с сформированными вассальными настроениями новых украинских лидеров является для России значительно более выгодным результатом, чем физическое расчленение Украинского государства», - подчеркивают эксперты.

Они также допускают, что угроза силовых действий будет расти с приближением даты вывода Черноморского флота РФ с территории Украины: «Для государства уровень угрозы провокаций с дальнейшим применением военных формирований последовательно будет расти с приближением 2017 года с критической точкой в период следующих президентских выборов».

По их мнению, существует вероятность, что нагнетание напряженности между странами является сознательной манипуляцией со стороны РФ для поддержания пророссийского претендента на выборах в Украине.

«Нельзя исключать сугубо политического подтекста нагнетания обстановки и сознательного доведения ее к точке кипения - возможности начала военного конфликта в любой момент, - отмечают эксперты. - На фоне этого, когда нервное напряжение достигает предела, вдруг появляется уникальный политик, который неожиданно находит общий язык с российскими лидерами и, в результате, предотвращает войну».