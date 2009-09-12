Янукович удивлен позицией Литвина

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ удивлен позицией председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА в вопросе о повышении социальных стандартов.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в прямом эфире Луганского областного телевидения, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, в августе В.ЛИТВИН «обещал, что он будет голосовать за этот закон», но фракция не поддержала этот законопроект.

«Кто на него надавил, что на него подействовало, мы не понимаем», - добавив В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что всегда относился к В.ЛИТВИНУ «не плохо». «В разные времена по-разному, с уважением. У меня никогда плохого к нему не было. Сейчас я его не узнаю: он просто стал неузнаваемым», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер ПР подчеркнул, что фракция будет продолжать «занимать жесткую позицию» и добиваться принятия закона о повышении пенсий и социальных выплат детям-сиротам и многодетным семьям. При этом он добавил, что фракция будет искать в парламенте единомышленников.

«В кулуарах мы их находим. Но как только с ними поработают их вожди, они сразу язык - в одно место, пальцы - в карманы длинные и сидят молчат», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.