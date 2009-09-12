Падение курса гривни произошло из-за Тимошенко

Политсовет политической партии «Наша Украина» сегодня на заседании принял заявление об оценке политико-экономической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Владимир МОЙСИК журналистам после завершения заседания политсовета.

«Политсовет отметил, что падение курса гривни является следствием неэффективной экономической политики правительства Юлии ТИМОШЕНКО, но и большие претензии высказаны Национальному банку, который поддается на ходы правительства и делает выводы, что можно укреплять гривню путем эмиссии, а не путем роста экономики, производства и увеличения рабочих мест», - сказал В.МОЙСИК.

Первый заместитель председателя политсовета сообщил, что в ближайшее время будет обнародован полный текст заявления политсовета «Нашей Украины» о политической и экономической ситуации в стране.