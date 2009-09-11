Главнокомандующий ВС Украины ознакомился с реформой российской армии

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО уверен, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и Российской Федерации будет расширяться и носить конструктивный характер в интересах обеих стран.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службе Министерства обороны, об этом он сказал сегодня во время встречи с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – председателем военно-научного комитета Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Анатолием НОГОВИЦИНЫМ.

Как сказал С.КИРИЧЕНКО, “мы рассматриваем военное сотрудничество между Украиной и Россией как важный фактор укрепления открытых, добрососедских и партнерских отношений”.

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ также отметил, что украинско-российское сотрудничество в военной сфере развивается достаточно продуктивно, даже несмотря на то, что в силу объективных причин несколько запланированных мероприятий как в 2008, так и в 2009 году не были проведены.

В свою очередь генерал-полковник А.НОГОВИЦЫН ознакомил украинскую сторону с ходом реформирования российской армии, подчеркнув, что до конца текущего года будут внесены существенные изменения в Военную доктрину Российской Федерации.

По его словам, новая редакция Военной доктрины Российской Федерации не будет являться тайный и с ней смогут ознакомиться все желающие.

Также генерал-полковник А.НОГОВИЦЫН выразил мнение, что политический климат между двумя странами необходимо начинать налаживать через тесное сотрудничество в военной сфере.