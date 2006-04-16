Группа ”Технология” спела в Киеве старые хиты

Некогда культовая группа "Технология" впервые за 12 лет добралась до Киева.

В 93-ом группа распалась, и только три года тому назад музыканты опять сошлись. Сейчас они записали сингл и готовят к выходу новый полноценный альбом. Десять лет молчания и внезапное возвращение на сцену. После длительного сольного плавания солисты группы Роман Рябцев и Владимир Нечитайло решили опять заиграть вместе, к ним приобщились и двое новых музыкантов. Едва ли не главным аргументом к воссоединению музыканты называют письма почитателей.

Роман Рябцев, солист группы "Технология":

- Мы отдохнули друг от друга за последние 10 лет, и решили, что можно еще поработать вместе. Мне намного приятней и комфортней работать так, за 10 лет сольного плаванья я это понял. В группе, оно как-то попроще, когда есть поддержка за спиной.

Музыканты выпустили сингл «Дайте огня», рядом с ним ремейками напомнив свои старые хиты. Говорят - скорость, с которой разошелся диск, превзошла их самые оптимистичные надежды. Теперь "Технология" впритык подошла к выпуску уже полноценного альбома. 14 абсолютно новых треков поклонникам обещают уже в конце апреля.

Владимир Нечитайло, солист группы "Технология":

- Традиционными будут Ромины лирические песни. Жесткие мои, и совместные песни.

На одну из песен нового альбома даже сделают клип. Снимать его решили в Ялте - поэтому обещание после его выхода провести тур городами Украины кажется вполне естественным.

5 канал