Мороз: пока есть трения, есть и жизнь

В антикризисной коалиции происходят нормальные процессы, когда каждая из политических сил высказывает свою точку зрения и имеет свою позицию, заявляет председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции, комментируя заявления некоторых представителей КПУ относительно отхода СПУ от согласованных позиций, А.МОРОЗ отметил, что, как и в любой коалиции, «естественно, что возникают дискуссии». По его словам, можно воспринимать аргументы коммунистов, что голосование СПУ по вопросу Голодомора 1932-1933 годов в Украине является несогласованностью позиций, а можно исходить из другого - что СПУ придерживалась своих позиций в этом вопросе, которые были высказаны еще несколько лет назад.

«Мы так же можем говорить о том, что это наша принципиальная позиция», - отметил А.МОРОЗ. По его словам, СПУ при голосовании придерживалась тех принципов, которые она провозгласила раньше.

Председатель ВР назвал нормальным явлением, когда у коалиции могут быть разные позиции. По его словам, не редко возникают дискуссии в коалиции и вокруг вопроса приватизации. По этому поводу он напомнил народную мудрость: «Пока есть трения, есть и жизнь».