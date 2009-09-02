Расмуссен: НАТО не изменило отношения к Украине и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН подчеркивает неизменность позиции Альянса относительно Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом генсек НАТО заявил сегодня на пресс-конференции.

«Что касается отношений с Украиной как и с Грузией, у нас есть решение, одобренное в декабре, об усилении сотрудничества с этими двумя странами, прежде всего с целью реформирования вооруженных сил. Нет никаких изменений в нашем отношении», - сказал генсек НАТО.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать заявление официального представителя Альянса, сделанное на прошлой неделе, относительно неготовности НАТО оказывать военную помощь Украине в случае необходимости, как своеобразный «зеленый свет» для возможных действий России с целью нарушения суверенитета Украины А.РАСМУССЕН подчеркнул то, что Альянс никогда не давал и не будет давать такого зеленого света относительно суверенитета каких-либо стран.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Альянса Джеймс АППАТУРАЙ 26 августа заявил, что "НАТО не намерено оказывать Украине военную помощь и помощь в обеспечении безопасности".