Литвин считает инициативу БЮТ странной

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает внести изменения в календарный план пятой сессии парламента, которая открывается 1 сентября, а не проводить внеочередное заседание в пятницу, 4 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента в ответ на предложение лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО о проведении 4 сентября внеочередного заседания ВР.

В.ЛИТВИН считает, что «будет как-то странно выглядеть», если Верховная Рада, еще не успев начать сессию, будет проводить внеочередное заседание.

Он предложил внести на рассмотрение парламента проект постановления об изменении календарного плана работы ВР на 5-й сессии, предусмотрев на этой неделе пленарное заседание.

Председатель ВР отметил, что необходимо поддержать такой подход, поскольку в ином случае «все будет переведено в политическую плоскость».