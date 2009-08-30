Яценюк поздравил Ахметова

Народный депутат Украины, лидер общественной организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК поздравил президента футбольного клуба «Шахтер» Рината АХМЕТОВА с открытием стадиона «Донбасс Арена».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК вчера вместе с десятками тысяч украинцев посетил церемонию открытия в Донецке стадиона «Донбасс Арена».

А.ЯЦЕНЮК наблюдал за праздником «как обычный зритель, из общего сектора в зоне D вместе с руководителем Донецкой областной организации «Фронта перемен» Мариной ПАЛЬЧИК».