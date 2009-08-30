Литвин предложил нардепам перед началом работы ВР проветрить мозги

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил депутатам перед началом работы парламента спуститься в соляную шахту.

Об этом он сказал на мини-брифинге, находясь в соляной шахте города Соледара.

«Надо завести в соляную шахту депутатов, здесь хорошо дышится и есть возможность проветрить мозги», - сказал В.ЛИТВИН. При этом он добавил: «А если серьезно, сегодня задача номер один – это обеспечить работоспособность Рады и принять бюджет».

По словам спикера, слаженность работы Верховной Рады зависит от него и от двух фракций в парламенте – Партии регионов и БЮТ. «От меня зависит и от двух фракций – Партии регионов и БЮТ… Я думаю, что зависит от чувства ответственности и от того, что при таком подходе любая перегрузка парламента ничего не даст. И зависит от понимания того, что победитель (на президентских выборах – УНИАН) захочет разогнать эту Верховную Раду. И я думаю, что процентов пятьдесят присутствующих туда не попадут», - объяснил В.ЛИТВИН.

По мнению спикера, кроме политической ответственности и государственной позиции, у депутатов должен «сработать инстинкт самосохранения», а для этого нужно просто работать.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что предвыборной президентской кампанией можно заниматься в нерабочее время и до самих выборов должно состояться еще восемь недель пленарной работы, и «эти 32 дня в парламенте нужно отработать».