Дом на Владимирской в Киеве оцепила милиция

Пресс-служба НАК «Надра Украины» не комментирует ситуацию с захватом здания по улице Владимирской, 34 в Киеве.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы компании.

По его информации, в настоящее время офис НАК «Надра Украины» находится по адресу Воздухофлотский проспект, 54. При этом он отметил, что из здания по ул. Владимирской, 34 компания переехала еще в 2008 году.

Напомним, сегодня некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов днем 28 августа взяли штурмом здание, расположенное по адресу: Киев, ул. Владимирская, 34/9, которое якобы принадлежит НАК «Надра Украины». На месте находился представитель иностранной компании «Зентакс Лимитед» (Кипр) Алексей СЛУЧ, который утверждал, что здание принадлежит данной компании. В то же время, прибывшие на место государственные исполнители сообщили, что в интересах государства им нужно убедиться в сохранности здания и его помещений.

По сообщениям СМИ, около двадцати лиц в штатском выбили решетки на окнах и проникли в помещение, открыв входную дверь изнутри. Также на место прибыли сотрудники милиции. В данное время представителя «Зентакс Лимитед» выдворили с территории здания, которое уже оцеплено милицией. Также прибыли представители «Беркута», из которых около 15 человек вошли в здание.

Официальных пояснений относительно происходящих событий никто из присутствующих на месте не дает. Представитель иностранной компании передал в милицию сообщение о захвате и «исполнительных действиях», которые, по его мнению, грубо попирают право собственника.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на экстренном заседании Кабинета министров премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

В тот же день Кабмин восстановил и сразу же освободил Э.СТАВИЦКОГО от должности председателя правления НАК «Надра Украины». Решение о восстановлении в должности Э.СТАВИЦКОГО принято на основании соответствующего решения Киевского апелляционного суда.

Также глава правительства отметила, что во время премьерства Виктором ЯНУКОВИЧА и его окружения в их собственность через компанию НАК «Надра Украины» были переданы два здания в центре Киева (по ул. Владимирская, 34 и Золотоворотский переулок, 9).

26 августа правительство приняло решение о возвращении компании «Надра Украины» помещений в центре Киева. По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, «Надра Украины» передали помещения в центре Киева общей площадью около 5 тыс. кв. м. «ЯНУКОВИЧ в свою бытность премьер-министром забрал у НАК «Надра Украины» имущество для своего окружения и себя лично. Во-первых, это помещения, которые имеют историческую ценность, по улице Владимирской, 34 и Золотоворотской, 9, в которых находилась НАК «Надра Украины», государственные учреждения, выкинули их практически на улицу, заставили их арендовать за огромные деньги какие-то частные помещения, а эти помещения в центре города отдали своим структурам», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.