Тимошенко поставила шахтерам задачу: догнать 2008 год

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в 2010 году угольная отрасль должна приблизиться к тем объемам производства, которые были продемонстрированы в лучшие для отрасли годы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в своем выступлении перед жителями шахтерского города Свердловск Луганской области во время открытия бюста Герою социалистического труда и Герою Украины шахтеру Владимиру МУРЗЕНКО.

„Ми отмечаем День шахтера, констатируя, что во время кризиса мы не потеряли отрасль, и планируем, что в 2010 году мы выйдем к тем объемам, которые были в 2008, – одном из лучших лет”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, когда добыча угля была увеличена на 3,5 млн. тонн.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство также приняло решение о выделении до конца текущего года еще 1,6 млрд. грн. для поддержки отрасли, из которых: 1,1 млрд. грн. – на выплату заработной платы и дотаций, 400 млн. грн. - для модернизации и переоснащения шахт, 100 млн. грн. – для срочного введения в действие системы безопасности работы на шахтах КТАС.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила: „Если у шахтеров будет все хорошо, то и в Украине все будет хорошо”.

Также она сообщила, что по состоянию на сегодня зарплата шахтерам выплачивается своевременно и в полном объеме. По ее словам, пенсия украинского шахтера в пересчете на твердую валюту втрое больше, чем пенсия шахтеров в России, а падение производства в отрасли наоборот втрое меньше, чем в России.

„Все, что мы можем сегодня сделать для шахтеров, мы делаем, потому что мы - единая команда”, - подчеркнула глава правительства, и в очередной раз поблагодарила шахтеров за их активную позицию во время принятия парламентом закона „О повышении престижности шахтерского труда”.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что лично она выступает за то, чтобы процветание угольной отрасли было нераздельно связано с процветанием каждой отдельной шахтерской семьи.