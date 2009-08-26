Ющенко: Эдвард Кеннеди был образцом общественного деятеля

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Эдварда Кеннеди.

Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

«В Украине сенатор Э.Кеннеди был известен как борец за равенство возможностей, честность и справедливость для всех американцев, а также за демократические свободы и права человека во всем мире», - говорится в соболезновании главы государства родным, близким и друзьям политика.

Как заметил В.ЮЩЕНКО, «для многих людей не только в Соединенных Штатах, но и за их пределами он был образцом общественного деятеля, государственника и принципиального политика, выдающейся личностью, которая оставила яркий след в истории современности».

«Примите мои самые искренние слова поддержки в связи с этой утратой», - отметил Президент.

*** Э.Кеннеди, брат президента Джона Кеннеди и министра юстиции Роберта Кеннеди, умер в возрасте 77 лет от рака.