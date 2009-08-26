Цель Ющенко - выборы, а Конституция только предлог

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа “О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины” свидетельствует о начале активного участия главы государства в президентской избирательной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал на пресс-конференции в Черновицкой области, где находится с рабочей поездкой.

“Если бы целью этого указа действительно было бы проведение серьезного профессионального обсуждения новой редакции Конституции с целью ее принятия, то вполне очевидно, что его нужно было бы издавать не во время президентской избирательной кампании”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что обсуждение проекта Основного Закона страны во время президентской избирательной кампании не приведет к соответствующим профессиональным последствиям и будет элементом политической дискуссии.

Вице-спикер парламента считает, что приоритетом в работе всех органов власти должны стать экономические и социальные вопросы.

“В период до начала избирательной кампании, которая, я надеюсь, продлится 90, а не 120 дней, желательно, чтобы Президент, правительство и парламент обсудили и приняли первоочередные антикризисные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию в социально-экономической и финансовой сферах”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО сегодня, 25 августа, подписал указ «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», согласно которому всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года.