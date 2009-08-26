Цель Ющенко - выборы, а Конституция только предлог
Доказывает Николай Томенко
Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа “О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины” свидетельствует о начале активного участия главы государства в президентской избирательной кампании.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал на пресс-конференции в Черновицкой области, где находится с рабочей поездкой.
“Если бы целью этого указа действительно было бы проведение серьезного профессионального обсуждения новой редакции Конституции с целью ее принятия, то вполне очевидно, что его нужно было бы издавать не во время президентской избирательной кампании”, - считает Н.ТОМЕНКО.
Он отметил, что обсуждение проекта Основного Закона страны во время президентской избирательной кампании не приведет к соответствующим профессиональным последствиям и будет элементом политической дискуссии.
Вице-спикер парламента считает, что приоритетом в работе всех органов власти должны стать экономические и социальные вопросы.
“В период до начала избирательной кампании, которая, я надеюсь, продлится 90, а не 120 дней, желательно, чтобы Президент, правительство и парламент обсудили и приняли первоочередные антикризисные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию в социально-экономической и финансовой сферах”, - отметил Н.ТОМЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО сегодня, 25 августа, подписал указ «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», согласно которому всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года.