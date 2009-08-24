До конца президентских выборов бюджет принят не будет?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что до конца президентской кампании бюджет на следующий год принят не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время рабочей поездки на Житомирщину.

“У меня есть большие сомнения, что бюджет будет принят до завершения президентской кампании, поскольку все будут заинтересованы, чтобы бюджета не было”, - сказал В.ЛИТВИН.

Он прогнозирует, что победитель президентских гонок предложит принять бюджет не социально ориентированный, а тот, который будет выходить исключительно с экономических возможностей страны.

“Победитель выйдет и скажет: люди добрые, беда! Нужно затягивать всем ремни и принять бюджет, который будет не социально ориентирован, а принять тот бюджет, на основании имеющихся возможностей”, - отметил председатель ВР.