ВО "Свобода": территория Одессы уже 800 лет украинская

23 августа представители Одесской областной организации ВО «Свобода» и «Просвита» провели автопробег, посвященный Дню Флага Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, автопробег прошел по главным улицам через весь город. В мероприятии приняли участие свыше 30 автомобилей. Участники автопробега держали в руках государственные и партийные флаги.

“Одесситы с интересом наблюдали за автопробегом и радостно приветствовали участников акции”, - отмечается в сообщении.

Председатель одесской областной организации ВО «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО, комментируя местным журналистам цель проведения акции отметил: «Главная цель - пробудить сознание среди украинцев Одессы. В условиях информационной блокады и разгула антиукраинских сил, которые до сих пор на 18-ом году Независимости навязывают одесситам имперские мифы о «новороссии», автопробег – едва ли не единственный способ напомнить местным жителям о праздниках, которые являются знаковыми для украинцев и о том что эта территория была освоена еще 800 лет тому назад во времена короля Даниила».