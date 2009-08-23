В Сумах не смогли поднять Государственный флаг

Первые руководители Сумской области и города Сумы проигнорировали сегодня мероприятия по случаю Дня Государственного флага Украины, которые состоялись в областном центре возле фонтана «Садко» на перекрестке улиц Героев Сталинграда и Харьковской. Ни председатель Сумской облгосадминистрации Николай ЛАВРИК, ни председатель областного совета Владимир ТОКАР, ни городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ не явились на торжественный митинг по этому поводу. Органы власти во время торжеств представляли их заместители.

Как передает корреспондент УНИАН, это не единственный инцидент, который произошел на этих торжествах, поскольку на митинге в Сумах так и не смогли поднять наибольший Государственный флаг, имеющийся в области. Когда зазвучал Гимн Украины, а к флагштоку, чтобы поднять флаг, подошли заместитель председателя Сумской ОГА по идеологическим вопросам Олег МЕДУНИЦА, заместитель председателя Сумского облсовета Валерий ТОЛБАТОВ и первый заместитель городского председателя Сум Николай ТРОФИМЕНКО, «внезапно» сломался подъемный механизм. Государственный флаг Украины чиновники и их помощники смогли поднять только на половину высоты флагштока. У присутствующих создалось впечатление, что флаг не подняли, а наоборот – приспустили. При таком положении Государственного флага митинг и продолжался. Механизм флагштока починили уже после того, как торжества возле него официально завершились, после чего флаг был поднят в самую высокую точку.

Сегодня юные жители Сумской области получили из рук должностных лиц паспорта граждан Украины.