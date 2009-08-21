Верховная Рада возобновила работу и взялась за первое вето

Верховная Рада Украины возобновила работу после перерыва.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН огласил к рассмотрению законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год по финансированию подготовки к проведению в 2012 году финальной части чемпионата Европы по футболу (с учетом предложений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО).

Законопроект в парламенте представляет заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.