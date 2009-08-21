Верховная Рада возобновила работу и взялась за первое вето
14:16, 21 августа 2009Политика
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Законопроект представляет Попов
Верховная Рада Украины возобновила работу после перерыва.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН огласил к рассмотрению законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год по финансированию подготовки к проведению в 2012 году финальной части чемпионата Европы по футболу (с учетом предложений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО).
Законопроект в парламенте представляет заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.
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