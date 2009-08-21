У Ющенко согласны, что одного из членов ЦИК пора менять

Заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внесет кандидатуру на должность члена ЦИК только после прекращения ВР полномочий Анатолия ПИСАРЕНКО, который не может уже продолжать свою работу в ЦИК в связи с достижением 65-летнего возраста.

Об этом М.СТАВНИЙЧУК заявила сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Для того чтобы такая кандидатура была с правовой точки зрения внесена и обеспечен нормальный ход этого процесса, Верховная Рада сначала должна прекратить полномочия члена ЦИК, который достиг 65-летнего возраста и в соответствии с законом не имеет возможности и права принимать участия в работе Центральной избирательной комиссии», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Заместитель председателя Секретариата Президента отметила, что только при этом условии В.ЮЩЕНКО внесет свою кандидатуру в определенном законом порядке. В то же время, М.СТАВНИЙЧУК исключила возможность внесения кандидатуры А.ПИСАРЕНКО. «Конечно, нет. Зачем тогда прекращать его полномочия, чтобы здесь же его вносить. Закон четко устанавливает – одним из оснований досрочного прекращения полномочий члена ЦИК является достижение им 65-летнего возраста», - объяснила она.

При этом заместитель председателя Секретариата Президента отметила, что внесение в повестку дня заседания Верховной Рады вопроса о прекращении полномочий члена ЦИК А.ПИСАРЕНКО является исключительно внутренней процедурой парламента. «Верховная Рада Украины даже уже включала в повестку дня этот вопрос, но по политическим договоренностям двух крупных фракций в парламенте этот вопрос был снят с повестки дня», - напомнила М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, в Окружном административном суде Киева рассматривается дело по прекращению полномочий члена Центральной избирательной комиссии А.ПИСАРЕНКО в связи с достижением им 65-летнего возраста. Суд провел первое заседание по этому делу по иску депутата от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА, в котором депутат подчеркивает о достижении А.ПИСАРЕНКО предельного возраста пребывания на госслужбе, – 2 марта ему исполнилось 65 лет, что в соответствии с п.2 ч.4 ст.30 Закона "О Центральной избирательной комиссии" является основанием для досрочного прекращения полномочий. Судья Игорь КАЧУР сообщил, что канцелярия суда получила ходатайство председателя Центризбиркома Владимира ШАПОВАЛА о переносе рассмотрения дела в связи с тем, что он находится в отпуске. Таким образом, судья объявил перерыв в предварительном рассмотрении дела до 14 сентября.

22 июня Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к Президенту Украины по поводу представления им кандидатуры в состав Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что в ВР поступило представление Президента об увольнении А.ПИСАРЕНКО в связи с достижением им 65-летнего возраста. В.ЛИТВИН считает, что это вопрос парламент должен рассматривать вместе с представлением о назначении новой кандидатуры на эту должность.

18 августа М.СТАВНИЙЧУК на брифинге отметила, что на сегодняшний день вакансий в Центральной избирательной комиссии нет, поскольку представление Президента В.ЮЩЕНКО о прекращении полномочий члена ЦИК, который достиг 65-летнего возраста, было фактически заблокировано фракцией БЮТ в парламенте.

М.СТАВНИЙЧУК выразила опасение, что такая неопределенность может создать серьезные проблемы в ходе избирательной кампании.