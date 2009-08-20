Регионал уже сомневается в еще несуществующих решениях ЦИК

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что нерешение вопроса относительно члена ЦИК Анатолия ПИСАРЕНКО может поставить под сомнение легитимность решений Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛАВРИНОВИЧ выразил на пресс-конференции сегодня.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в соответствии с законом о Центральной избирательной комиссии членами ЦИК могут быть лица до 65-летнего возраста.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что этот вопрос очень важно решить до начала избирательной кампании, поскольку неопределенность может поставить под сомнение решение ЦИК.

Как сообщал УНИАН, в Окружном административном суде Киева рассматривается дело о прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии А.ПИСАРЕНКО в связи с достижением им 65-летнего возраста.

Как отметила заместитель главы Секретариата Президента Украины Марина СТАВНИЙЧУК, иск в суд направил народный депутат от Партии регионов.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК заметила, что на сегодня вакансий в Центральной избирательной комиссии нет, поскольку представление Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно прекращения полномочий члена ЦИК, который достиг 65-летнего возраста, было фактически заблокировано фракцией БЮТ в парламенте.

М.СТАВНИЙЧУК выразила опасение, что такая неопределенность может создать серьезные проблемы в ходе избирательной кампании.