Тимошенко: управы на Януковича и его окружение нет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству юстиции усилить судебное сопровождение дел, связанных с незаконным отчуждением объектов государственной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня на экстренном заседании правительства.

«Я прошу первого заместителя министра юстиции взять под постоянно действующий контроль прохождение дел в судах, защиту государственных интересов и в кратчайшие сроки с публичным освещением этого вопроса вернуть их государству», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности премьер-министр поручила Минюсту обеспечить возвращение в государственную собственность 19 лицензий на добычу нефти и газа, которые были выделены прежним руководством НАК «Надра Украины». «В судах такие дела находятся, но, к сожалению, тотальная коррупция не позволяет принять государственные правосудные решения и вернуть государству эту нечестно отнятую собственность», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила Минюсту возобновить судебный процесс по возвращению правительственной резиденции Межигорье в государственную собственность. «Эту резиденцию у государства лично отнял ЯНУКОВИЧ. Я прошу в судах усилить защиту и сделать так, чтобы эти 140 гектаров земли вместе с государственной правительственной резиденцией, в которой принимались правительственные делегации еще со времен Щербицкого, в которой принимались все иностранные делегации, и в которой у правительства, у всех министров и премьер-министра была возможность разместить иностранных гостей – все это отнято у правительства, у государства во время пребывания ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра. И все это через НАК «Надра Украины», - пояснила глава правительства.

«Не смотря на то, что сейчас развернулась президентская кампания, такие рейдерские захваты стратегической государственной собственности свидетельствуют о том, что, к сожалению, управы, в том числе в Генеральной прокуратуре, на ЯНУКОВИЧА и на его окружение нет, потому что все это одна команда», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила всем министерствам и органам государственной власти проанализировать ситуацию, сложившуюся вокруг объектов государственной собственности. «Я вижу, что масштабная атака на государственную собственность началась», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила подготовить соответствующую информацию на следующее заседание правительства. «Нам нужно создать реестр такой государственной собственности, которая находится под угрозой, в том числе и земли, и леса, и срочно для каждого такого объекта разработали все наши шаги по их защите. Я думаю, что сейчас действительно будет атака самая большая, потому что они хорошо знают, что такими своими действиями они, безусловно, не будут допущены к власти народом, они хотят воспользоваться смутным временем, созданным ими хаосом в политике, чтобы еще что-то отнять у государства», - считает глава правительства.