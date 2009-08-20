Кабмин восстановил и сразу же уволил Ставицкого

Кабинет министров восстановил и сразу же уволил Эдуарда СТАВИЦКОГО с должности председателя правления НАК «Надра Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на экстренном заседании правительства.

Решение о восстановлении в должности Э.СТАВИЦКОГО принято на основании соответствующего решения Киевского апелляционного суда.

«Нам необходимо восстановить господина СТАВИЦКОГО, выполняя коррупционное решение суда, и сразу же его уволить», - сказала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, министр Кабинета Министров Петр КРУПКО подчеркнул, что только такое решение станет основанием для новых возможностей защитить государственную собственность в судебном порядке.

«СТАВИЦКИЙ – это марионетка хорошо организованной, полностью обеспеченной группы, которая таким нечестным способом продолжает думать, что она может забирать у государства собственность. Проблема не в СТАВИЦКОМ, а проблема в том, кто является его хозяином, кто за ним стоит и кто направляет его действия, кто обеспечивает нечестные решения в судах и силовых структурах в пользу таких ставицких. К сожалению, все это в Украине осталось в наследство от правительства ЯНУКОВИЧА», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2008 года Кабинет министров назначил председателем правления Национальной акционерной компании “Надра Украины” Александра ПОНОМАРЕНКО.

Другим распоряжением от 30 января правительство уволило с должности председателя правления НАК “Надра Украины” Эдуарда СТАВИЦКОГО.

45-летний А.ПОНОМАРЕНКО до этого назначения был народным депутатом от БЮТ.

Э.СТАВИЦКИЙ занимал должность председателя правления НАК “Надра Украины” с 31 января 2007 года.