Регионал уверен, что без санкции Тимошенко Киеву газ не отрезали бы

Без санкции премьер-министра отключение киевлян от горячей воды не произошло бы. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, народный депутат от партии регионов Александр ПОПОВ.

Причиной отключения от газа АК «Киевэнерго» он считает тяжелое финансово-экономическое положение компании и невозможность рассчитываться за потребленный газ. При этом в Киеве ситуация усугубилась в связи с призывами правительства не платить за коммунальные услуги. В частности, в июле киевляне оплатили коммунальные услуги на 69%, в то время как по Украине уровень оплаты составил 112%, отметил А.ПОПОВ.

«Ситуация в Киеве приобрела остроту стратегических политических интересов премьер-министра как будущего кандидата в Президенты Украины. Я склонен предполагать, что, возможно, это была задуманная комбинация, которая по команде Юлии ТИМОШЕНКО привела к отключению предприятий в Киеве. Во всяком случае, как бывший член правительства, я могу утверждать, что без санкции премьер-министра отключения бы не произошло», – сказал А.ПОПОВ.

Эксперт назвал нынешнюю ситуацию в столице примером применения предвыборной технологии: сначала дать команду об отключении, обвинить руководство города в том, что оно не справляется со своими обязанностями, а затем «премьер-министр героическими усилиями возвращает эти потерянные коммунальные услуги».

А.ПОПОВ считает, что в городском бюджете Киева из-за его дефицита «не представляется возможным» изыскать средства, чтобы рассчитаться за долги перед «Киевэнерго». «Неоткуда взяться этим деньгам. Они не могут неожиданно появиться у «Киевэнерго», если основной потребитель – население – не платит. Это чисто административный ресурс – включи-выключи», – добавил он. (УНИАН: По данным АК «Киевэнерго», долг Киевской городской государственной администрации перед ней по компенсации разницы тарифов на производство тепловой энергии составляет 1,2 млрд. грн., уровень задолженности потребителей за тепловую энергию по состоянию на 14 августа 2009 года составляет 814,041 млн. грн., из них долг жилищных организаций – 754,793 млн. грн.)

При этом А.ПОПОВ не видит возможности и для получения кредита киевскими властями, поскольку под его обеспечение необходимо заложить активы и имущество под доходы ожидаемого перевыполнения бюджета, что в нынешней ситуации нереально. Кроме того, он не исключает, что практика обвинения мэров городов будет применяться в ближайшие полгода и на других территориях Украины.

По мнению А.ПОПОВА, для выхода из сложившейся ситуации необходимо сбалансировать местные бюджеты, которые приняты с огромным дефицитом. «Если в этом году не будет пересмотрен государственный бюджет в сторону увеличения расходов местных бюджетов на жилищно-коммунальные услуги, мы будем иметь просто непредсказуемую ситуацию. Еще октябрь-ноябрь, может быть, по инерции как-то протянем, но что будет в декабре-январе, страшно себе представить. Без принятия изменений в бюджет мы получим, возможно, одну из самых основных проблем – неплатежеспособность бюджетных организаций», – подчеркнул он.

Возможным источником финансирования отрасли А.ПОПОВ назвал перераспределение бюджетных средств. «Мы перераспределили в этом году, начиная с апреля, 140 млрд. грн. Это половина государственного бюджета», – отметил он.

В то же время, по подсчетам А.ПОПОВА, для стабилизации ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве на этот год необходимо около 4 млрд. грн. (средства на компенсацию разницы в цене на газ НАК «Нафтогаз Украины», а также средства на ЖКХ местным бюджетам – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 17-18 августа АК «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение потребителей Киева, которые обслуживаются ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за ограничения снабжения газом НАК «Нафтогаз Украины». Было полностью прекращено горячее водоснабжение 4553 потребителям ТЭЦ-5 (3169 жилых домов, 139 лечебных заведений, 118 детских садов, 115 школ, 1012 ведомств) и 3810 потребителям ТЭЦ-6 (2753 жилых домов, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

18 августа премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила НАК «Нафтогаз Украины» срочно возобновить газоснабжение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 «Киевэнерго».

Сегодня, 19 августа, «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра возобновил газоснабжение «Киевэнерго» в полном объеме. Поставки газа возобновлены на ТЭЦ-5, а на ТЭЦ-6 – не возобновлены, поскольку компания не делала такой заявки, так как там используется мазут.