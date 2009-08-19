Предвыборная агитация в школах и институтах запрещена

Столичные власти не допустят предвыборной агитации в учебных заведениях и привлечение учеников и студентов к участию в политических акциях во время учебно-воспитательного процесса, заявляет заместитель председателя КГГА – начальник Главного управления образования и науки Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он сказал, что подписал приказ Главного управления образования и науки КГГА «О запрещении общественно-политической деятельности в заведениях образования города Киева во время учебно-воспитательного процесса».

«Мы не можем допустить нарушения действующего законодательства. Безосновательное отвлечение учеников, студентов и педагогических работников на проведение мероприятий, не связанных с учебным процессом, строго запрещено», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Он добавил, что персональная ответственность за выполнение данного приказа возложена лично на начальников управлений образования районных в г. Киеве государственных администрации и руководителей учебных заведений.