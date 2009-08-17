Мороз стал на сторону Ратушняка

Высказывание мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА в адрес одного из политиков в известной мере является некорректными, что понятно, однако большинство людей понимают, что это искусственно вытащенные наружу вещи, для того чтобы создать конфликт и сделать искусственный пиар для одного из будущих кандидатов в Президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, так прокомментировал на пресс-конференции в Черновцах лидер Соцпартии Украины Александр МОРОЗ недавний конфликт в Ужгороде с избиением мэром города Сергеем РАТУШНЯКОМ агитатора “Фронта перемен” и этнические высказывания мэра этого города в адрес Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Сергея (РАТУШНЯКА) я знаю давно, еще до того, как он был депутатом Верховной Рады. Я читал его официальный ответ на упреки и аргументы товарищей из «Фронта перемен», и у него действительно есть серьезные для этого основания. Даже председатель еврейской общины Ужгорода пишет, что это надуманное дело. РАТУШНЯК четыре раза избирается мэром города, в котором проживает приличная прослойка евреев. И они там его поддерживают, потому что он пытается филармонию в Ужгороде вернуть под здание синагоги. И большинство людей понимают, что это искусственно вытащенные наружу вещи, для того чтобы создать конфликт и сделать искусственный пиар для будущего кандидата в Президенты», - считает лидер СПУ.

В то же время, А.МОРОЗ заявил, что на месте С.РАТУШНЯКА он «высказывался бы деликатнее», однако отметил, что «по содержанию его объяснений у него (РАТУШНЯКА) очень много вещей правдивых, например, относительно особенностей формирования финансового лобби в Украине и тому подобное».

«Но что мне не нравится, - продолжил А.МОРОЗ, - и это касается не С.РАТУШНЯКА, а ситуации в стране в целом. Если мы знаем, сколько и где работает у нас евреев, украинцев или русских, это значит, что не все хорошо в наших общеэтнических отношениях». По его мнению, «мы должны помнить, что все граждане страны, независимо от происхождения, одинаковы в своих правах, которые нужно также всем отстаивать».

Он отметил, что по форме высказывания С.РАТУШНЯКА «неделикатные», а по содержанию – «он прав, но не нужно раскручивать искусственно эту ситуацию».

«В любом случае Вадиму РАБИНОВИЧУ не нужно говорить о РАТУШНЯКЕ, что «мы его посадим». Это кто посадит? Государство может в тюрьму посадить, а не какие-то отдельные люди», - отметил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде С.РАТУШНЯК напал на 21-летнюю активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Кроме того, мэр Ужгорода назвал лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА «обнаглевшим еврейчиком», который путает выборы Президента Украины с выборами в «сельсовет Израиля».

Прокуратура Закарпатской области возбудила ряд уголовных дел в отношении С.РАТУШНЯКА.