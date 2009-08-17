Следующим шагом давления на Украину станет газовый вопрос

Лидер Украинской народной партии, народный депутат от НУ-НС Юрий КОСТЕНКО прогнозирует, что Россия и в дальнейшем будет давить на Украину, что будет проявляться, в частности, в газовом вопросе.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Ровно, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

„Северный сосед Украины хорошо изучил уроки своего поражения 2004 года, поэтому на будущих президентских выборах вопрос внешнего вмешательства будет стоять намного сильнее, чем было когда-то”, - сказал он. По его убеждению „Российская Федерация уже сформировала очень мощную стратегию убеждения украинских граждан в том, что только тот, кто выгоден России, улучшит жизнь в Украине”. Элементами российской стратегии Ю.КОСТЕНКО считает „информационную войну, которую Россия начала зимой, называя Украину и вором российского газа, и неэффективным партнером, который якобы не обеспечивает энергобезопасность европейским странам; и визит КИРИЛЛА”. Важным акцентом, по словам лидера УНП, стало „недавнее заявление российского Президента”. Впрочем, убежден политик „даже оно является лишь предтечей грубого вмешательства”.

В дальнейшем, в частности, Ю.КОСТЕНКО ждет „сюрпризов с перекрытием газового вентиля на основании обвинений НАК „Нафтогаза” в несостоятельности рассчитываться за российский газ”.

„Предстоящие президентские выборы в Украине чрезвычайно важны для РФ, поскольку на них будут решаться не только вопросы социально-экономической политики, но и вопросы стратегические: куда Украина развернет свои „политические оглобли”, - считает лидер УНП.