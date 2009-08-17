У Ющенко удивлены, что БЮТ и ПР забыли о еще одном законопроекте

Секретариат Президент удивлен отказом БЮТ и Партии регионов от запланированного рассмотрения закона о повышении минимальной зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.

Он сказал, что Секретариат несколько удивлен заявленной повесткой дня внеочередной сессии парламента, которую планируется провести в пятницу на этой неделе. Он напомнил, что ранее БЮТ и особенно Партия регионов обещали срочно рассмотреть изменения в закон о минимальной заработной плате. Однако, отметил И.ПОПОВ, этот проект закона почему-то союзники из БЮТ и Партии регионов забыли внести в повестку дня внеочередной сессии. При этом И.ПОПОВ напомнил, что совсем недавно Партия регионов блокировала работу парламента, требуя срочного рассмотрения этого документа.