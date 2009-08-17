Тимошенко надела белое платье и вспомнила детство (фото)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в открытии 200-го театрального сезона в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, который вчера начался оперным представлением «Риголетто» Джузеппе Верди.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связях со СМИ Секретариата КМУ, приветствуя работников театра и зрителей со сцены Одесской оперы, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «это событие является знаковым не только для Украины, но и для всей культурной Европы».

Премьер подчеркнула, что благодаря общим усилиям правительства и работников Одесской оперы театр был спасен и он приобрел нового руководителя – Анатолия ДУДУ: "Я убеждена, что под его руководством театр и в дальнейшем будет творить свою славную историю».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для нее это событие является чрезвычайно знаковым: «Когда я была маленькой девочкой, то первой оперой, которую я посмотрела в Днепропетровском оперном театре, была именно «Риголетто» Джузеппе Верди».

Руководитель правительства пожелала работникам театра и зрителям успехов и аншлагов: «Я завидую всем одесситам, потому что такая жемчужина есть только у вас, и я, как премьер-министр, буду всячески поддерживать процветание театра и его стабильность – это будет наше общее дело».

Как отметила правительственная пресс-служба, зрители Одесского театра оперы и балета устроили настоящую овацию Ю.ТИМОШЕНКО, приветствуя ее аплодисментами и выкрикивая: «Браво!»

Накануне открытия сезона в Одесской опере бывший гендиректор и художественный руководитель театра, известный киевский продюсер и режиссер Сергей ПРОСКУРНЯ в очередной раз требовал встречи с премьером, утверждая, что возникший конфликт в Одесской опере, вследствие которого Ю.ТИМОШЕНКО отстранила С.ПРОСКУРНЮ от руководства театром, является «в действительности ширмой глубинного конфликта, связанного с финансами, с коррупционными схемами, со злоупотреблениями». «Еще раз повторяю: Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО стала заложницей лживых сил части театра, задание которых очернить меня и защитить теневые схемы в театре»,- заявил С.ПРОСКУРНЯ.

Фото Правительственного портала