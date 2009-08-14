"Фронт перемен" подал в суд на горсовет Ужгорода

“Фронт перемен” подал в суд иск о признании незаконным решения городского совета Ужгорода о демонтаже информационных палаток организации.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении председателя исполкома Гражданской организации “Фронт перемен” Андрея ИВАНЧУКА.

В документе отмечено, что решение горсовета Ужгорода свидетельствует о “низком уровне ориентации в действующем законодательстве и правовом нигилизме представителей власти”. “Это решение не отвечает законодательству Украины и нарушает конституционные права граждан на свободное высказывание и распространение информации”, - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что информационные палатки “Фронта перемен” по всей Украине установлены “в полном соответствии с действующим законодательством Украины”. “Их установление не противоречит местным нормативным актам городов, в которых ведется информационная кампания «Фронта перемен”, - сказано в заявлении. В нем отмечается, что информационная кампания гражданской организации “не проводится в рамках президентской кампании”. “О предвыборной кампании можно будет говорить только тогда, когда она начнется”, - отмечает А.ИВАНЧУК. Он добавляет, что “информационные буклеты, распространяемые волонтерами через точки распространения информации «Фронта перемен», не являются печатными средствами информации или агитационными материалами, поэтому, по закону Украины «Об информации» и «О печатных СМИ», они не должны содержать никаких выходных данных”.

В заявлении отмечается, что в своем решении Ужгородский горсовет называет информационные палатки малыми архитектурными формами. “Это не отвечает действительности. В действующем законодательстве есть три определения малых архитектурных форм, но палатки «Фронта перемен” не подпадают ни под одно из них, ведь они не установлены субъектами предпринимательской деятельности и не используются для получения прибыли”, - отмечает А.ИВАНЧУК.

Председатель исполкома Гражданской организации “Фронт перемен” отмечает, что избитая мэром Ужгорода Сергеем РАТУШНЯКОМ девушка является волонтером ГО «Фронт перемен”. По его словам, вместе с другими волонтерами она распространяет информацию о деятельности организации и взглядах ее лидера. “Это право защищено Конституцией Украины и Законом Украины «Об объединениях граждан”, - сказано в заявлении. В ней отмечается, что нарушение права “на свободную деятельность общественных организаций является преступлением, которое подпадает под статью 170 Уголовного кодекса – препятствие законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций”.