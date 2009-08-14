Ющенко адекватно ответил Медведеву - эксперт

Президент Ющенко дал адекватный ответ на обвинения своего российского коллеги в ухудшении российско-украинских двусторонних отношений, считает аналитик Института внешних отношений Александр Палий.

Двухдневное молчание Виктора Ющенко на обвинения в антироссийской политике оправдано, убежден Александр Палий. Эта пауза дала возможность украинскому президенту обдумать свою позицию и содержательно ответить Дмитрию Медведеву по всем пунктам обвинения. Его письмо было дипломатичным, выдержанным и неэмоциональным.

В частности, не торопясь с ответом, Ющенко выиграл «внимание со стороны мировых СМИ», считает эксперт. Впрочем, говорит Палий, главное сейчас в отношениях с Россией не слова, а действия. «Действия должны соответствовать новым вызовам и информационной политике, экономическому сотрудничеству, борьбе с коррупцией, в военной сфере. Нужно срочно, не ожидая результатов выборов, позаботиться об этом, чтобы внешние угрозы не были такими серьезными».

По мнению представителя Института внешних отношений, важно, что в своем обращении к российскому руководству Ющенко показал открытость к быстрому возобновлению двустороннего диалога.

Однако Александр Палий не уверен, что украинско-российское дипломатическое сотрудничество возобновится до президентских выборов в Украине. Даже несмотря на то, что сразу после обращения Ющенко российский президент Медведев подписал указ о назначении Михаила Зурабова послом в Украину. По словам эксперта, этот жест Медведева подтверждает, что шеф Кремля пытается отвлечь внимание от посланий Украины.

Палий отметил, что Россия будет продолжать информационную агрессию против Украины и можно ожидать в СМИ новых обвинений в отношении украинской стороны по антироссийской политике. Такие манипуляции сознанием Москва прекратит лишь тогда, когда к власти в Украине придет поддержанный ею кандидат.

Немецкая волна